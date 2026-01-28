Pendler aufgepasst: Falkeplatz in Chemnitz wird ab Montag zum Nadelöhr

Der Ausbau des Bahnnetzes bis Limbach-Oberfrohna und damit das größte Infrastrukturprojekt in Chemnitz für die nächsten Jahre startet am Montag. Was das für den Verkehr in der Stadt ab 2. Februar bedeutet.

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen startet mit dem Bau der Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna. Erst wird der Innenstadtring geschlossen. Die größten Einschränkungen im Verkehr drohen am Falkeplatz. Ab Montag fallen dort Fahrspuren weg, ab 19. Februar ist das Linksabbiegen von Zwickauer auf Theaterstraße nicht mehr möglich. Am Falkeplatz...