Pick-up in Chemnitz gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Chemnitz
Der Mercedes war umgebaut worden und stand Anfang März zum Verkauf. An das Fahrzeug wurden gestohlene Kennzeichen angebracht.
Anfang März dieses Jahres haben Unbekannte im Chemnitzer Stadtteil Adelsberg einen Pick-up gestohlen. Mit den Bildern einer Überwachungskamera werden nun Zeugen gesucht. Mindestens ein Täter bzw. eine Täterin hat sich am 2. März gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände in der Cervantesstraße verschafft und entwendete einen Mercedes X-350 im...
