  Pilotprojekt: Spendenaktion für das Burgstädter Bürgerbudget

Die Burgstädter können noch bis März Geld in die Hand nehmen, um es als Spende in das Bürgerbudget fließen zu lassen.
Die Burgstädter können noch bis März Geld in die Hand nehmen, um es als Spende in das Bürgerbudget fließen zu lassen.
Burgstädter Bürgermeister Lars Naumann (FWB) setzt darauf, dass sich die Burgstädter am Projekt Bürgerbudget beteiligen.
Burgstädter Bürgermeister Lars Naumann (FWB) setzt darauf, dass sich die Burgstädter am Projekt Bürgerbudget beteiligen.
Manja Eisfeld vom Team Maikirschen und Thomas Günther beim Tischfußball im Büro der Burgstädter Ausprobierstadt.
Manja Eisfeld vom Team Maikirschen und Thomas Günther beim Tischfußball im Büro der Burgstädter Ausprobierstadt.
Chemnitz Umland
Pilotprojekt: Spendenaktion für das Burgstädter Bürgerbudget
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Wie können lokale Bürgerprojekte finanziert werden, wenn der Stadt das Geld dazu fehlt? Burgstädt geht dafür jetzt einen neuen Weg. Erstes Geld ist schon da.

In Burgstädt gibt es ein Pilotprojekt für die Stadt. Die Idee ist, Geld für ein vom Stadtrat beschlossenes dauerhaftes Bürgerbudget zusammenzutragen. Es soll über Spenden von Bürgern, Firmen und Vereinen aufgebaut werden. Die Stadt nimmt die Spenden entgegen, für die ein Extra-Topf eingerichtet ist.
