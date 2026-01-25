Pilotprojekt: Spendenaktion für das Burgstädter Bürgerbudget

Chemnitz Umland
Wie können lokale Bürgerprojekte finanziert werden, wenn der Stadt das Geld dazu fehlt? Burgstädt geht dafür jetzt einen neuen Weg. Erstes Geld ist schon da.
In Burgstädt gibt es ein Pilotprojekt für die Stadt. Die Idee ist, Geld für ein vom Stadtrat beschlossenes dauerhaftes Bürgerbudget zusammenzutragen. Es soll über Spenden von Bürgern, Firmen und Vereinen aufgebaut werden. Die Stadt nimmt die Spenden entgegen, für die ein Extra-Topf eingerichtet ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.