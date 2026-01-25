Pilotprojekt: Spendenaktion für das Burgstädter Bürgerbudget

Wie können lokale Bürgerprojekte finanziert werden, wenn der Stadt das Geld dazu fehlt? Burgstädt geht dafür jetzt einen neuen Weg. Erstes Geld ist schon da.

In Burgstädt gibt es ein Pilotprojekt für die Stadt. Die Idee ist, Geld für ein vom Stadtrat beschlossenes dauerhaftes Bürgerbudget zusammenzutragen. Es soll über Spenden von Bürgern, Firmen und Vereinen aufgebaut werden. Die Stadt nimmt die Spenden entgegen, für die ein Extra-Topf eingerichtet ist.