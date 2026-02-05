MENÜ
  • Chemnitz
  • Plakatwerbetafel in Neukirchen im Erzgebirge abgelehnt

Der Gemeinderat will keine neue Werbetafel im Ort.
Chemnitz Umland
Plakatwerbetafel in Neukirchen im Erzgebirge abgelehnt
Von Jonas Patzwaldt
Sie sollte Autofahrern an der Hauptstraße der Gemeinde mit wechselnder Werbung auffallen. Der Gemeinderat blockiert das Vorhaben.

Der Gemeinderat von Neukirchen im Erzgebirge hat in seiner Sitzung am 28. Januar den Bauantrag für eine Plakatwerbetafel an der Hauptstraße 75 abgelehnt. Die geplante Werbefläche mit den Maßen 2,80 mal 3,80 Meter sollte an der Giebelwand eines Mehrfamilienhauses angebracht werden.
