Podiumsdiskussion in Chemnitz über Zukunft des Bergbaus

Ist der Bergbau im Erzgebirge nur noch Geschichte oder hat er eine Zukunft? Darüber diskutieren am Donnerstag Initiatoren und betroffene Anwohner im Smac.

Chemnitz.

Verschiedene Unternehmen planen wieder den Abbau von Erzen in der Montanregion. Erst im November wurde in Schwarzenberg ein neuer Bergwerksbetrieb genehmigt. Dank der weltweit steigenden Nachfrage nach Rohstoffen lohnt sich eine Ausbeutung des Erzgebirges wieder. Doch welche Auswirkungen hat dieser neue Bergbau für das Erzgebirge und seine Bewohner? Darüber diskutieren Professor Bernhard Cramer vom Sächsischen Oberbergamt, Anja Storch von der Bürgerinitiative Pöhlwassertal, Elisa Thomaset, Expertin für Rohstoffpolitik im INKOTA-Netzwerk und Marko Uhlig von Zinnwald Lithium am Donnerstag ab 18 Uhr im Archäologiemuseum Smac. Frank Hommel, Redakteur bei der „Freien Presse“, moderiert den Abend. Der Eintritt ist frei. (cma)