Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Politische Bildung in Chemnitz mittelfristig gesichert“: Christine von Brühl über ihr Kulturhauptstadtjahr

Christine von Brühl leitet das Chemnitzer Büros der Sächsischen Landeszentrale für Politische Bildung.
Christine von Brühl leitet das Chemnitzer Büros der Sächsischen Landeszentrale für Politische Bildung. Bild: Toni Söll/Archiv
Christine von Brühl leitet das Chemnitzer Büros der Sächsischen Landeszentrale für Politische Bildung.
Christine von Brühl leitet das Chemnitzer Büros der Sächsischen Landeszentrale für Politische Bildung. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
„Politische Bildung in Chemnitz mittelfristig gesichert“: Christine von Brühl über ihr Kulturhauptstadtjahr
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz 2025 ist bald zu Ende. Zur Bilanz wird auch die Frage wieder auftauchen, ob das Kulturhauptstadtjahr politisch genug war. Im Projektbüro der Landeszentrale für politische Bildung hinter dem Nischel hat man dazu Zahlen.

Wohlfühlkultur, Brot und Spiele oder „Umerziehungslager“: Kaum hatte das Kulturhauptstadtjahr am 18. Januar 2025 begonnen, waren die Meinungen zur Frage, ob Chemnitz 2025 zu viel oder zu wenig politisch wird, gemacht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
18:00 Uhr
3 min.
Influencerin „Maria Maricelli“ räumt mit Chemnitz-Vorurteilen auf
Maria Nachsel studiert an der TU Chemnitz und macht Videos über die Stadt.
Hässlich, rechts, schnell weg da – wenn die Studentin unter ihrem Pseudonym Maria Maricelli erzählt, woher sie kommt, hört sie oft Negatives. Dagegen will sie etwas unternehmen und zeigt online die schönen Seiten von Chemnitz.
Elisa Leimert
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
Mehr Artikel