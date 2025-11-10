„Politische Bildung in Chemnitz mittelfristig gesichert“: Christine von Brühl über ihr Kulturhauptstadtjahr

Chemnitz 2025 ist bald zu Ende. Zur Bilanz wird auch die Frage wieder auftauchen, ob das Kulturhauptstadtjahr politisch genug war. Im Projektbüro der Landeszentrale für politische Bildung hinter dem Nischel hat man dazu Zahlen.

Wohlfühlkultur, Brot und Spiele oder „Umerziehungslager": Kaum hatte das Kulturhauptstadtjahr am 18. Januar 2025 begonnen, waren die Meinungen zur Frage, ob Chemnitz 2025 zu viel oder zu wenig politisch wird, gemacht.