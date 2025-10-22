Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Polizei informiert bei Chemnitzer Baumesse über Einbruchschutz

Im Veranstaltungszentrum „Kraftverkehr“ findet am Wochenende die Baumesse „ImmoBau“ statt.
Im Veranstaltungszentrum „Kraftverkehr“ findet am Wochenende die Baumesse „ImmoBau“ statt. Bild: Andreas Seidel
Im Veranstaltungszentrum „Kraftverkehr“ findet am Wochenende die Baumesse „ImmoBau“ statt.
Im Veranstaltungszentrum „Kraftverkehr“ findet am Wochenende die Baumesse „ImmoBau“ statt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Polizei informiert bei Chemnitzer Baumesse über Einbruchschutz
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im „Kraftverkehr“ gibt der Fachdienst Prävention am 25. und 26. Oktober Tipps. An beiden Tagen ist auch ein Vortrag zur Sicherung des Wohneigentums geplant.

Chemnitz.

Besucher der Baumesse „ImmoBau“, die von Freitag bis Sonntag im Chemnitzer Veranstaltungszentrum „Kraftverkehr“ stattfindet, können sich an zwei Tagen auch Tipps zum Thema Einbruchschutz holen. Der Fachdienst Prävention der Chemnitzer Polizeidirektion ist am Samstag und Sonntag mit einem Infomobil vor Ort. Zudem wird ein Polizist an diesen beiden Tagen jeweils um 11.30 Uhr in einem Fachvortrag zum Thema „Wie sichere ich mein Wohneigentum?“ sprechen. Unabhängig von diesen Beratungsangeboten können sich Haus- und Wohnungseigentümer sowie Firmen in der Polizeilichen Beratungsstelle sowie nach Anmeldung ebenso auch vor Ort den Rat der Experten holen. (gp)

Informationen zur Baumesse stehen im Internet. www.baumesse-chemnitz.de

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
11:00 Uhr
1 min.
Chemnitzer Stadthalle empfängt „Die Fäaschtbänkler“
Die musikalischen Einflüsse der Band, die am 17. Oktober in Chemnitz auftritt, reichen von Techno über Ska und Pop bis hin zum Oberkrainer-Sound und Stadion-Rock.
Galina Pönitz
11:00 Uhr
2 min.
Zwischen Glanz und Elend: „La Traviata“ im Chemnitzer Opernhaus
Am 12. Oktober wird auf der Bühne die Geschichte einer Frau erzählt, die laut dem italienischen Operntitel einst „vom Wege abkam“.
Galina Pönitz
Mehr Artikel