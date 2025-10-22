Polizei informiert bei Chemnitzer Baumesse über Einbruchschutz

Im „Kraftverkehr“ gibt der Fachdienst Prävention am 25. und 26. Oktober Tipps. An beiden Tagen ist auch ein Vortrag zur Sicherung des Wohneigentums geplant.

Chemnitz. Besucher der Baumesse „ImmoBau“, die von Freitag bis Sonntag im Chemnitzer Veranstaltungszentrum „Kraftverkehr“ stattfindet, können sich an zwei Tagen auch Tipps zum Thema Einbruchschutz holen. Der Fachdienst Prävention der Chemnitzer Polizeidirektion ist am Samstag und Sonntag mit einem Infomobil vor Ort. Zudem wird ein Polizist an diesen beiden Tagen jeweils um 11.30 Uhr in einem Fachvortrag zum Thema „Wie sichere ich mein Wohneigentum?“ sprechen. Unabhängig von diesen Beratungsangeboten können sich Haus- und Wohnungseigentümer sowie Firmen in der Polizeilichen Beratungsstelle sowie nach Anmeldung ebenso auch vor Ort den Rat der Experten holen. (gp)

Informationen zur Baumesse stehen im Internet. www.baumesse-chemnitz.de