MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Polizeieinsatz in Chemnitz: Einhandmesser und Schlagring entdeckt

Die Polizei hat auch einen Schlagring eingezogen. Eine Frau hatte ihn im Rucksack.
Die Polizei hat auch einen Schlagring eingezogen. Eine Frau hatte ihn im Rucksack. Bild: Symbolbild: imago stock&people
Die Polizei hat auch einen Schlagring eingezogen. Eine Frau hatte ihn im Rucksack.
Die Polizei hat auch einen Schlagring eingezogen. Eine Frau hatte ihn im Rucksack. Bild: Symbolbild: imago stock&people
Chemnitz
Polizeieinsatz in Chemnitz: Einhandmesser und Schlagring entdeckt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Straßenkriminalität im Visier der Polizei: Einhandmesser und Schlagring konfisziert. Ein Mann mit fragwürdiger Geldkarte geriet in den Fokus.

Einhandmesser, Schlagring und eine Geldkarte haben Polizisten am Dienstag, 17. Februar, bei einer Kontrolle im Chemnitzer Stadtgebiet entdeckt und eingezogen. Etwa 70 Beamten waren von 12 bis 19.30 Uhr bei der Aktion zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Einsatz, wurde aus der Polizeidirektion mitgeteilt. Sieben Strafanzeigen und zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
18.02.2026
1 min.
30-Jähriger mit 7,5 Kilo Schokolade am Chemnitzer Bahnhof ertappt
Am Hauptbahnhof haben Polizisten einen Mann kontrolliert, der viel Schokolade im Gepäck hatte.
Bundespolizisten fanden am Hauptbahnhof bei einem Mann ungewöhnlich große Mengen Schokolade im Gepäck. Die Frage nach dem Eigentum steht im Raum.
Lutz Kirchner
17:41 Uhr
3 min.
Theaterprojekt beleuchtet Erbe der Simson in Suhl
Ein Theaterprojekt in Suhl will die Geschichte des traditionsreichen Simson-Mopeds und seine Bedeutung für ostdeutsche Biografien künstlerisch aufarbeiten.(Archivbild)
Ein Kunstprojekt will die wechselvolle Geschichte der Simson und ihre Bedeutung für ostdeutsche Identität aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen.
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
17:40 Uhr
3 min.
Spielerisch Programmieren lernen: „MineCode“-Wettbewerb für Grundschüler in Chemnitz
Mit dem Wettbewerb für Grundschüler soll auf spielerische Weise ein erster Kontakt zum Thema Programmieren hergestellt werden.
Technik, Zeit und pädagogisches Know-how für das IT-Projekt stehen im Mentor Spot auf dem Brühl bereit. Anmeldungen sind bis 8. März möglich. Welche Erlebnisse warten auf die jungen Teilnehmer?
Holk Dohle
15:40 Uhr
1 min.
Kugelbombe im Rucksack: Chemnitzer Polizei stoppt 36-Jährigen im Stadtzentrum
Die Kugelbombe wurde von der Polizei sichergestellt.
Eine Polizeikontrolle in der Georgstraße in Chemnitz deckt illegale Pyrotechnik auf. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.
Holk Dohle
Mehr Artikel