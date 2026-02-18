Polizeieinsatz in Chemnitz: Einhandmesser und Schlagring entdeckt

Chemnitz
Straßenkriminalität im Visier der Polizei: Einhandmesser und Schlagring konfisziert. Ein Mann mit fragwürdiger Geldkarte geriet in den Fokus.
Einhandmesser, Schlagring und eine Geldkarte haben Polizisten am Dienstag, 17. Februar, bei einer Kontrolle im Chemnitzer Stadtgebiet entdeckt und eingezogen. Etwa 70 Beamten waren von 12 bis 19.30 Uhr bei der Aktion zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Einsatz, wurde aus der Polizeidirektion mitgeteilt. Sieben Strafanzeigen und zwei...
