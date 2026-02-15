Popmusik, Glühwein und Gebet: Wie ein besonderer Gottesdienst die Ottendorfer Kirche bis auf den letzten Platz füllt

Chemnitz Umland
Glühwein in der Kirche, Popmusik statt Gesangbuch und ein Gottesdienst zur ungewohnten Uhrzeit: So lockte eine Pfarrerin am Valentinstag Besucher aus der ganzen Region nach Ottendorf.
Wer an einem Samstagabend die Kirche im Lichtenauer Ortsteil Ottendorf betritt, rechnet gewöhnlich nicht mit Popmusik, Kerzenlicht, Glühweinbechern und einer Band vor dem Altar. Genau das aber erwartete die Besucher am Valentinstag. Gemeindepfarrerin Nina-Maria Mixtacki blättert nicht in einer Bibel, sondern wischt auf ihrem Tablet. Moderne...
