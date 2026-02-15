MENÜ
  • Popmusik, Glühwein und Gebet: Wie ein besonderer Gottesdienst die Ottendorfer Kirche bis auf den letzten Platz füllt

Pfarrerin Nina-Maria Mixtacki steht vor der vollbesetzten Kirche in Ottendorf und führt am Valentinstag durch einen Gottesdienst mit moderner Musik und neuen Formen. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Popmusik, Glühwein und Gebet: Wie ein besonderer Gottesdienst die Ottendorfer Kirche bis auf den letzten Platz füllt
Von Ralf Jerke
Glühwein in der Kirche, Popmusik statt Gesangbuch und ein Gottesdienst zur ungewohnten Uhrzeit: So lockte eine Pfarrerin am Valentinstag Besucher aus der ganzen Region nach Ottendorf.

Wer an einem Samstagabend die Kirche im Lichtenauer Ortsteil Ottendorf betritt, rechnet gewöhnlich nicht mit Popmusik, Kerzenlicht, Glühweinbechern und einer Band vor dem Altar. Genau das aber erwartete die Besucher am Valentinstag. Gemeindepfarrerin Nina-Maria Mixtacki blättert nicht in einer Bibel, sondern wischt auf ihrem Tablet. Moderne...
