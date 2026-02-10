Pfarrerin aus Mittweida bringt Billie Eilish in die Kirche: „Nichts gegen Bach - aber wir wollen neue Impulse setzen“

Mittweida
Mittweida, Ottendorf. Nach Taylor Swift 2024 sowie Coldplay und Silbermond 2025 ist nun US-Sängerin Billie Eilish an der Reihe: Erneut gestaltet Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Ottendorf und Mittweida, mit einer Band einen musikalischen Gottesdienst - passend zum Valentinstag.
Freie Presse: Am Valentinstag findet in der Kirche im Lichtenauer Ortsteil Ottendorf ab 19 Uhr ein besonderer Gottesdienst statt. Was erwartet die Gäste?
