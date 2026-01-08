Porn Star Martini und Gurkenwasser mit Alkohol: So schmecken die Cocktails in der „Wilden Dreizehn“ in Chemnitz

Ist das schon Lissabon - oder doch noch Chemnitz? Wir waren in der „Wilden Dreizehn“ und haben dort nach dem Großstadtgefühl gesucht: Wie schmecken die Drinks? Wie ist die Stimmung? Und wie gefährlich der Heimweg nach dem dritten Porn Star Martini?

Die Anreise zur „Wilden Dreizehn" ist beschwerlich, was am Chemnitzer Winter liegt. Die Fußwege sind derart vereist, dass sogar Kati Witt ihre Carmen-Kür darauf laufen könnte. Was suboptimal ist, wenn man Cocktails trinken möchte. Und wenn man sich endlich auf sicherem (also gesalzenem) Boden wähnt, kann es passieren, dass man sich in den...