MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Porn Star Martini und Gurkenwasser mit Alkohol: So schmecken die Cocktails in der „Wilden Dreizehn“ in Chemnitz

Auf den Dry January! Die Wochenend-Redaktion testet die „Wilde Dreizehn“
Auf den Dry January! Die Wochenend-Redaktion testet die „Wilde Dreizehn“ Bild: Johanna Eisner
Fritz Tuffner kehrte während der Pandemie in seine Heimat zurück und übernahm das „Oberdeck“ in der Möbelgalerie Tuffner. Im Sommer eröffnete er die „Wilde Dreizehn“.
Fritz Tuffner kehrte während der Pandemie in seine Heimat zurück und übernahm das „Oberdeck“ in der Möbelgalerie Tuffner. Im Sommer eröffnete er die „Wilde Dreizehn“. Bild: Andreas Seidel
Erste Runde: Gin Sour (rechts) und ein Dirty Cherry Blossom.
Erste Runde: Gin Sour (rechts) und ein Dirty Cherry Blossom. Bild: Johanna Eisner
Nach dem ersten Schluck vom Old Fashioned will man direkt ein Tweedsakko tragen.
Nach dem ersten Schluck vom Old Fashioned will man direkt ein Tweedsakko tragen. Bild: Johanna Eisner
Achtung, uncooler Name! Aber immerhin ist der Porn Star Martini gleich zwei Drinks.
Achtung, uncooler Name! Aber immerhin ist der Porn Star Martini gleich zwei Drinks. Bild: Anne Lena Mösken
Gin und Gurke, das passt zusammen wie Eis und Katarina Witt.
Gin und Gurke, das passt zusammen wie Eis und Katarina Witt. Bild: Johanna Eisner
Auf den Dry January! Die Wochenend-Redaktion testet die „Wilde Dreizehn“
Auf den Dry January! Die Wochenend-Redaktion testet die „Wilde Dreizehn“ Bild: Johanna Eisner
Fritz Tuffner kehrte während der Pandemie in seine Heimat zurück und übernahm das „Oberdeck“ in der Möbelgalerie Tuffner. Im Sommer eröffnete er die „Wilde Dreizehn“.
Fritz Tuffner kehrte während der Pandemie in seine Heimat zurück und übernahm das „Oberdeck“ in der Möbelgalerie Tuffner. Im Sommer eröffnete er die „Wilde Dreizehn“. Bild: Andreas Seidel
Erste Runde: Gin Sour (rechts) und ein Dirty Cherry Blossom.
Erste Runde: Gin Sour (rechts) und ein Dirty Cherry Blossom. Bild: Johanna Eisner
Nach dem ersten Schluck vom Old Fashioned will man direkt ein Tweedsakko tragen.
Nach dem ersten Schluck vom Old Fashioned will man direkt ein Tweedsakko tragen. Bild: Johanna Eisner
Achtung, uncooler Name! Aber immerhin ist der Porn Star Martini gleich zwei Drinks.
Achtung, uncooler Name! Aber immerhin ist der Porn Star Martini gleich zwei Drinks. Bild: Anne Lena Mösken
Gin und Gurke, das passt zusammen wie Eis und Katarina Witt.
Gin und Gurke, das passt zusammen wie Eis und Katarina Witt. Bild: Johanna Eisner
Chemnitz
Porn Star Martini und Gurkenwasser mit Alkohol: So schmecken die Cocktails in der „Wilden Dreizehn“ in Chemnitz
Redakteur
Von Johanna Eisner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ist das schon Lissabon - oder doch noch Chemnitz? Wir waren in der „Wilden Dreizehn“ und haben dort nach dem Großstadtgefühl gesucht: Wie schmecken die Drinks? Wie ist die Stimmung? Und wie gefährlich der Heimweg nach dem dritten Porn Star Martini?

Die Anreise zur „Wilden Dreizehn“ ist beschwerlich, was am Chemnitzer Winter liegt. Die Fußwege sind derart vereist, dass sogar Kati Witt ihre Carmen-Kür darauf laufen könnte. Was suboptimal ist, wenn man Cocktails trinken möchte. Und wenn man sich endlich auf sicherem (also gesalzenem) Boden wähnt, kann es passieren, dass man sich in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
09:30 Uhr
2 min.
Keine Ahnung wohin an Silvester? Für diese Partys in Chemnitz gibt es noch Karten
Viele feiern privat. Wer darauf keine Lust hat, für den gibt es hier ein paar Tipps.
Im Luxor wird auf drei Tanzflächen getanzt, im Brauhaus über drei Etagen. Und andernorts geht es erst nach Mitternacht los.
Denise Märkisch
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
15.07.2025
2 min.
„Wilde Dreizehn“: Neue Bar in Chemnitz lockt mit eigenen Cocktail-Kreationen
Barchef Enrico Dempewolf wird ab Samstag die Cocktails mixen.
Unter dem Chemnitzer Oberdeck entsteht derzeit eine neue Bar. Am Samstag wird sie eröffnet. Was Besucher erwarten können und was es mit dem Namen „Wilde Dreizehn“ auf sich hat.
Erik Anke
Mehr Artikel