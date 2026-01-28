„Posse“ um Parteiverfahren gegen Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah und eine 5000-Euro-Überweisung an Jan Böhmermann

Krah soll Rechnungen der Partei wiederholt erst nach mehreren Mahnungen beglichen haben. Der AfD-Politiker spricht von „Rufschädigung“. Gleichzeitig zögerte er eine Zahlung an Jan Böhmermann hinaus.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete aus Limbach-Oberfrohna, Maximilian Krah, bekommt Probleme mit seinem sächsischen Parteiverband. Wie der „Stern“ berichtete, wurde eine Parteiordnungsmaßnahme gegen ihn beantragt. Dieser Antrag soll nach Informationen des Magazins vom Mitglied des AfD-Landesvorstandes Siegbert Droese stammen. Droese kommt aus... Der AfD-Bundestagsabgeordnete aus Limbach-Oberfrohna, Maximilian Krah, bekommt Probleme mit seinem sächsischen Parteiverband. Wie der „Stern“ berichtete, wurde eine Parteiordnungsmaßnahme gegen ihn beantragt. Dieser Antrag soll nach Informationen des Magazins vom Mitglied des AfD-Landesvorstandes Siegbert Droese stammen. Droese kommt aus...