Preiswertes Gericht und mehr Bio: Das gibt es ab jetzt in der Mensa der TU Chemnitz

Die Mensa der Universität hat sich von der Aktion „Stadt Land Küche“ für den Einsatz von bio-regionalen Zutaten beraten lassen. Das Ergebnis liegt jetzt auf den Tellern vor. Ab diesem Semester gibt es noch weitere Neuigkeiten.

Drei Sterne für Farbspiel und Sensorik. Nachdem er mehrere Tage in Rote-Beete-Saft und Essig eingelegt wurde, leuchtet der Rettich auf dem Teller pink, schmeckt aber eher dezent und sanft. Der lockere Hirsebrei mit der sahnigen Note rundet das Geschmackserlebnis gut ab.