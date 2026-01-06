Premiere: Entspannter Theaterbesuch im Chemnitzer Spinnbau

Chemnitz
Ein neues Angebot wendet sich an Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Am Sonntag ist es erstmals zu erleben.
Zum ersten Mal bietet das Theater Chemnitz am Sonntag eine sogenannte „relaxed Performance“ an. Zu erleben ist ab 16 Uhr im Spinnbau das Stück „Frederick“ des Figurentheaters. Eine „relaxed Performance“ ist laut Theater ein „entspanntes“ Aufführungsformat für Menschen mit speziellen Bedürfnissen. Solche Vorstellungen sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.