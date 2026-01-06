Premiere: Entspannter Theaterbesuch im Chemnitzer Spinnbau

Ein neues Angebot wendet sich an Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Am Sonntag ist es erstmals zu erleben.

Zum ersten Mal bietet das Theater Chemnitz am Sonntag eine sogenannte „relaxed Performance“ an. Zu erleben ist ab 16 Uhr im Spinnbau das Stück „Frederick“ des Figurentheaters. Eine „relaxed Performance“ ist laut Theater ein „entspanntes“ Aufführungsformat für Menschen mit speziellen Bedürfnissen. Solche Vorstellungen sind...