Promi Darts Masters in Chemnitz: Wie Superstar Phil Taylor und Fußballgott Mario Basler tausende Fans anlockten

Am Samstag wurde der „Kraftverkehr“ in Chemnitz zum „Ally Pally“ von London: Es ging um Darts, aber auch um Fußball, Ballermann und eine hohe Promidichte wie selten an einem Ort. Die Fans reisten von sonst wo an und brachten ordentlich Party-Laune mit.

Für eingefleischte Fans ist er so etwas wie das Mekka des Dartsports - der Alexandra Palace, genannt Ally Pally. Das Veranstaltungszentrum im Norden Londons ist seit Dezember 2007 der jährliche Austragungsort der Dartsweltmeisterschaft der PDC. Am Samstagabend verwandelte sich der Kraftverkehr Chemnitz in eben jene traditionsreiche Halle, denn... Für eingefleischte Fans ist er so etwas wie das Mekka des Dartsports - der Alexandra Palace, genannt Ally Pally. Das Veranstaltungszentrum im Norden Londons ist seit Dezember 2007 der jährliche Austragungsort der Dartsweltmeisterschaft der PDC. Am Samstagabend verwandelte sich der Kraftverkehr Chemnitz in eben jene traditionsreiche Halle, denn...