Lässig: Für seinen Auftritt in der Halbzeitpause bekam Mario Basler von den CFC-Fans beim Spiel gegen Lok Leipzig Beifall.
Florian Haase (links) beim Dart-Turnier in Meerane mit Mario Basler. Kumpel Sebastian Braun schießt ein Erinnerungsfoto.
Sebastian Braun (links) mit Mario Basler beim Dartturnier im Megaplay.
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Was zwei Fans des FC Erzgebirge Aue mit Mario Basler im Stadion des Erzrivalen erlebt haben
Redakteur
Von Torsten Ewers
Mit einem Sieg bei einem Dart-Turnier hatten Sebastian Braun und Florian Haase VIP-Tickets für die Fußball-Regionalliga-Partie gegen Lok Leipzig gewonnen. Wie ihr Fazit ausfällt – und für welches Spiel sie wiederkommen würden.

Ihre Erinnerungsfotos mit Mario Basler hatten sie schon vorher geschossen. Beim Dart-Turnier Mitte Oktober im Megaplay in Meerane lächelten Sebastian Braun und Florian Haase jeweils mit Ex-Fußballprofi Mario Basler in die Kamera. In der zweiten Runde des Teamwettbewerbs hatten sie den mittlerweile 57-Jährigen, der zusammen mit Dart-Profi...
