Promis auf dem roten Teppich: Die schönsten Bilder der Kulturpreisgala in Chemnitz

Im Chemnitzer Opernhaus wurde am Freitagabend der Europäische Kulturpreis verliehen. Zahlreiche Prominente wie Katharina Witt, Matthias Schweighöfer und Reinhold Messner waren dabei. Hier sind die schönsten Fotos des emotionalen Abends.

Neben dem Staraufgebot gab es an dem Abend in der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 schöne Liebeserklärungen, aufregende Momente und begeisterte Chemnitzer am Roten Teppich.