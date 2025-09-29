Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Prozess um spektakulären Juwelierraub in Chemnitz neu gestartet

Der Angeklagte soll bei dem Überfall im März Schmiere gestanden haben.
Der Angeklagte soll bei dem Überfall im März Schmiere gestanden haben.
Der Angeklagte soll bei dem Überfall im März Schmiere gestanden haben.
Der Angeklagte soll bei dem Überfall im März Schmiere gestanden haben. Bild: Harry Härtel/Benjamin Lummer
Chemnitz
Prozess um spektakulären Juwelierraub in Chemnitz neu gestartet
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Statt Plädoyers und Urteil ruhte der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Räuber für einen Monat. Wie geht es nun weiter?

Ein halbes Jahr nach dem spektakulären Überfall auf einen Juwelier im Zentrum ist der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter neu gestartet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ukrainer Raub vor. Während drei Täter in dem Geschäft in der Börnichsgasse Bargeld und Schmuck im Wert von 200.000 Euro erbeuteten, soll der Angeklagte...
