Prozess um spektakulären Juwelierraub in Chemnitz neu gestartet

Statt Plädoyers und Urteil ruhte der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Räuber für einen Monat. Wie geht es nun weiter?

Ein halbes Jahr nach dem spektakulären Überfall auf einen Juwelier im Zentrum ist der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter neu gestartet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ukrainer Raub vor. Während drei Täter in dem Geschäft in der Börnichsgasse Bargeld und Schmuck im Wert von 200.000 Euro erbeuteten, soll der Angeklagte...