Prozess zu Chemnitzer Ausschreitungen von 2018: Werden die Verfahren nun wieder eingestellt?

Im Verfahren gegen vier junge Neonazis wurde inzwischen ein Großteil der Opfer gehört. Ob die Beweislage zur Verurteilung aller vier ausreicht, ist fraglich. Den Opfern droht eine weitere Ernüchterung.

Dass die vier jungen Männer aus Braunschweig, Pirna, Freital und Dresden am 1. September 2018 in Chemnitz waren, ist unstrittig. Auch, dass sie mindestens zeitweise Teil einer Gruppe waren, die nach einem von Rechten organisierten „Trauermarsch“ in der Innenstadt mehrfach Teilnehmer einer Gegendemonstration angriffen, muss nicht angezweifelt...