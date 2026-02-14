Purple Path, Garagen, Apfelbäume: So sollen „Chemnitz 2025“-Projekte weiterentwickelt werden

Chemnitz
Auch 2026 werden kommunal wieder Mikroprojekte gefördert. Hauptfokus liegt auf den wichtigsten Kulturhauptstadt-Projekten aus 2025 und wie sie künftig aussehen sollen. Mitmachen können alle aus der Region.
Die Hartmannfabrik füllt sich. Volunteers in den bekannten blauen T-Shirts sind wieder einmal im Einsatz, schaffen zusätzliche Stühle heran. Viele Gäste begrüßen sich, es scheinen etliche „Wiederholungstäter“ unter den Interessenten zu sein.
