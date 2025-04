Queeres Festival in Chemnitz: Was die Macher von „C the Queer“ vorhaben

Chemnitz. Wie groß ist die queere Community in Chemnitz, wie sicher kann sie sich in der Stadt bewegen und wo trifft sie sich? Mit „C the Queer“ startet am Wochenende eine Veranstaltungsreihe aus der und für die Szene. Wer steckt dahinter? Julian Herold hat für „Freie Presse“ mit Lucas Dietrich und Maria Kramer gesprochen.

Freie Presse: Maria Kramer, Lucas Dietrich, am Wochenende findet das erste von drei Wochenenden Ihres Festivals für Menschen aus der LGBTQIA-Szene statt. Am Freitag starten Sie mit einer Karaoke-Party im „Lokomov“. Am Samstag folgt unter anderem eine Filmvorstellung im Metropol, sonntags eine Lesung im „Weltecho“ mit der Autorin Luise... Freie Presse: Maria Kramer, Lucas Dietrich, am Wochenende findet das erste von drei Wochenenden Ihres Festivals für Menschen aus der LGBTQIA-Szene statt. Am Freitag starten Sie mit einer Karaoke-Party im „Lokomov“. Am Samstag folgt unter anderem eine Filmvorstellung im Metropol, sonntags eine Lesung im „Weltecho“ mit der Autorin Luise...