Radiodebatte zu Fake News in Chemnitz

Deutschlandfunk kommt für Diskussion ins SMAC.

Chemnitz. Die Demokratie steht unter Druck. Dass sogenannte Fake News und Verschwörungstheorien sich in sozialen Medien wie Lauffeuer verbreiten, hat die Stadt Chemnitz bereits in besonderem Maße erfahren. 2018 gelang es rechtsextremen Gruppen nach einer tatsächlich geschehenen tödlichen Messerattacke mit einer dazu erfundenen Geschichte Tausende Menschen für Demonstrationen zu mobilisieren - und teils zu Ausschreitungen. Das von Asylbewerbern erstochene Opfer sei einer sexuell bedrängten Frau zu Hilfe geeilt, wurde verbreitet. Besagte Frau übermittelte der "Freien Presse" tags darauf eine ganz andere Version. Schließlich kam raus, der Streit zwischen Opfer und Täter drehte sich um illegale Drogen.

Falsche Behauptungen zu widerlegen, ist ein Kampf gegen Windmühlen. Doch ist der Kampf gegen Hassrede, Fake News und Verschwörungsmythen ein Kampf für die freie Demokratie. Wie kann eine Stadt auf Falschnachrichten reagieren? Wie sind junge Menschen in Schulen für quellenkritischen Umgang zu wappnen? Wie wirken sich falsche Nachrichten aufs Zusammenleben aus? Welche Herausforderung stellt das den Medien?

Solchen Fragen geht am Dienstag ab 19 Uhr eine Podiumsdiskussion nach, die der Deutschlandfunk (DLF) im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz (SMAC) veranstaltet. An der von Sina Fröhndrich moderierten Runde unter dem Titel "Die wehrhafte Demokratie" nehmen Ulf Bohmann, Soziologe der Technischen Universität Chemnitz, Stadtsprecher Matthias Nowak, die stellvertretende Chefredakteurin der "Freien Presse", Anne Lena Mösken, sowie Ronald Becker vom Bildungsprojekt spreu x weizen teil. Im DLF läuft die Sendung am Mittwoch ab 19:15 Uhr. (eu)