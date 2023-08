Rätselhafter Todesfall in Burgstädt: Obduktion des jungen Mannes dauert an

Ein 23-jähriger Mann ist am Bahnhof in Burgstädt zusammengebrochen. Wenig später starb er. Was die Ermittler einen Tag danach zu den Hintergründen wissen.

Nach dem Tod eines 23-Jährigen am Sonntagabend auf dem Bahnhof in Burgstädt, soll eine Obduktion Hinweise zur Todesursache liefern. Im Laufe der Woche soll der Leichnam des Mannes untersucht werden, sagt ein Polizeisprecher. Ende der Woche sollen die Ergebnisse vorliegen.