Rätselhafter Unfall in Niederfrohna mit zwei Verletzten: Ausflug auf der Motorhaube endet im Krankenhaus

Chemnitz Umland
Polizei und Rettungsdienst waren am Sonntagabend auf der Unteren Hauptstraße im Einsatz. Auslöser war eine Aktion aus der Kategorie „jugendlicher Leichtsinn“. Was bisher bekannt ist.
Diese Aktion in Niederfrohna scheint in die Kategorie „jugendlicher Leichtsinn“ zu gehören. Ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger haben sich auf die Motorhaube eines Suzuki gelegt. An dessen Steuer saß eine 19-Jährige.
