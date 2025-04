Rätselraten um Storch in Burgstädt: Hat er Angst vor dem neuen Untermieter?

Der Burgstädter Storch ist zurück, aber er bleibt selten sichtbar. Eisiges Wetter? Oder sind Turmfalken eine Gefahr?

Am 3. März haben Facebook-Nutzer erfahren: Der Burgstädter Storch ist aus dem Süden zurück und hat sich wieder auf der Esse an der Chemnitzer Straße niedergelassen. Doch seitdem wurde er selten gesehen. Liegt das am erneut winterlichen Wetter? Mittelsachsens Storchenbeauftragter Kai Schaarschmidt gibt Entwarnung: „Störche sind robuster und...