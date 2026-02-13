Streit um Storchennest in Hainichen: Wo die Tiere willkommen sind – und wo sie stören

Ein Nest auf dem Schulschornstein begeistert Hainichen – und wird doch verhindert. Warum Stadt, Naturschutzbehörde und ein Storchenexperte die Störche nicht mehr dort sehen wollen.

In Hainichen sorgte ein Storchenpaar für Begeisterung, als im Juni zwei Jungtiere auf der Esse des Schulzentrums an der Gellertstraße schlüpften. Doch dort sollen sie künftig nicht mehr brüten, sagt die Stadt. In Hainichen sorgte ein Storchenpaar für Begeisterung, als im Juni zwei Jungtiere auf der Esse des Schulzentrums an der Gellertstraße schlüpften. Doch dort sollen sie künftig nicht mehr brüten, sagt die Stadt.