2025 konnten die Störche in Hainichen noch erfolgreich auf dem Schornstein im Schulzentrum ihr Nest bauen und brüten. Eine eine Sperre soll das jetzt verhindern.
2025 konnten die Störche in Hainichen noch erfolgreich auf dem Schornstein im Schulzentrum ihr Nest bauen und brüten. Eine eine Sperre soll das jetzt verhindern. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Wie sperrt man einen Schornstein? Ein pyramidenförmiges Metallgestell könnte verhindern, dass sich ein stabiles Nest bildet, sagt Kai Schaarschmidt. Das von den Störchen eingetragene Material würde von da einfach abrutschen.
Wie sperrt man einen Schornstein? Ein pyramidenförmiges Metallgestell könnte verhindern, dass sich ein stabiles Nest bildet, sagt Kai Schaarschmidt. Das von den Störchen eingetragene Material würde von da einfach abrutschen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Im Chat zum Livestream vom Frankenberger Nest werden inzwischen Wetten abgeschlossen, wann die Störche wieder zurückkehren.
Im Chat zum Livestream vom Frankenberger Nest werden inzwischen Wetten abgeschlossen, wann die Störche wieder zurückkehren. Bild: Screenshot FP/ youtube.com/@StorchennestFrankenberg
Mittweida
Streit um Storchennest in Hainichen: Wo die Tiere willkommen sind – und wo sie stören
Von Manuel Niemann
Ein Nest auf dem Schulschornstein begeistert Hainichen – und wird doch verhindert. Warum Stadt, Naturschutzbehörde und ein Storchenexperte die Störche nicht mehr dort sehen wollen.

In Hainichen sorgte ein Storchenpaar für Begeisterung, als im Juni zwei Jungtiere auf der Esse des Schulzentrums an der Gellertstraße schlüpften. Doch dort sollen sie künftig nicht mehr brüten, sagt die Stadt.
