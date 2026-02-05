MENÜ
Storchennachwuchs 2025 in Hainichen auf dem Schornstein im Schulzentrum.
Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Storchennachwuchs 2025 in Hainichen auf dem Schornstein im Schulzentrum.
Storchennachwuchs 2025 in Hainichen auf dem Schornstein im Schulzentrum. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Störche sollen nicht mehr auf Esse an der Grundschule in Hainichen brüten
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Immer wieder fielen Zweige und Kot auf den Schulhof. Zudem ist die Esse noch in Betrieb. Daher hat man in der Stadt entschieden, nun zu handeln.

Über einen Bruterfolg im Storchennest freute man sich im Sommer in Hainichen. Zwei Jungtiere schlüpften im Juni 2025 im Nest auf der Esse des Schulzentrums an der Gellertstraße, sie und ihre Eltern konnte man über Wochen beobachten. Doch in diesem Jahr wird das nicht möglich sein. Darüber hat Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD)...
