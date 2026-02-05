Störche sollen nicht mehr auf Esse an der Grundschule in Hainichen brüten

Mittweida
Immer wieder fielen Zweige und Kot auf den Schulhof. Zudem ist die Esse noch in Betrieb. Daher hat man in der Stadt entschieden, nun zu handeln.
Über einen Bruterfolg im Storchennest freute man sich im Sommer in Hainichen. Zwei Jungtiere schlüpften im Juni 2025 im Nest auf der Esse des Schulzentrums an der Gellertstraße, sie und ihre Eltern konnte man über Wochen beobachten. Doch in diesem Jahr wird das nicht möglich sein. Darüber hat Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.