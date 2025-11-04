Randalierer beschädigt in Limbach-Oberfrohna mehrere Autos

Am Montag richtete der Mann mehrere Schäden im Zentrum an. Die Polizei ist nun auf der Suche nach ihm.

Drei Fahrzeuge sind im Laufe des Montags in Limbach-Oberfrohna einem Randalierer zum Opfer gefallen. Der noch unbekannte Mann war am Montagvormittag im Bereich der Sachsenstraße und am Markt unterwegs. Dort soll er laut Polizei gegen die Spiegel von drei Fahrzeugen getreten haben. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Modelle der Marke Volvo,...