Rathaus in Neukirchen schließt vorübergehend seinen Haupteingang

Chemnitz Umland
Die Sanierung des historischen Gebäudes schreitet voran. Besucher müssen deswegen für einige Zeit einen alternativen Eingang nutzen.
Die Sanierung des Rathauses in Neukirchen schreitet voran. Im nächsten Schritt soll die Eingangstür des historischen Gebäudes denkmalgerecht aufbereitet werden. Damit das möglich ist, wird ab Anfang Oktober der Haupteingang zum Rathaus komplett gesperrt, teilt Neukirchens Bürgermeister Sascha Thamm mit. Wer die Dienste der Stadtverwaltung in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.