  • Rathaus in Neukirchen schließt vorübergehend seinen Haupteingang

Ab Oktober bleibt der Haupteingang des Rathauses in Neukirchen vorübergehend geschlossen.
Ab Oktober bleibt der Haupteingang des Rathauses in Neukirchen vorübergehend geschlossen.
Chemnitz Umland
Rathaus in Neukirchen schließt vorübergehend seinen Haupteingang
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sanierung des historischen Gebäudes schreitet voran. Besucher müssen deswegen für einige Zeit einen alternativen Eingang nutzen.

Die Sanierung des Rathauses in Neukirchen schreitet voran. Im nächsten Schritt soll die Eingangstür des historischen Gebäudes denkmalgerecht aufbereitet werden. Damit das möglich ist, wird ab Anfang Oktober der Haupteingang zum Rathaus komplett gesperrt, teilt Neukirchens Bürgermeister Sascha Thamm mit. Wer die Dienste der Stadtverwaltung in...
