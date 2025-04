Ratlosigkeit nach neuer Chemnitzer Millionen-Kürzung: Kitas bald einen Monat lang dicht – oder wie?

Ausmaß und mögliche Folgen der von Finanzbürgermeister Ralph Burghart verhängten Ausgabensperre werden allmählich greifbar. Die Konsequenzen, so wird befürchtet, dürften schon in Kürze spürbar werden – vor allem im Bereich Kinder und Jugendliche.

Wer dieser Tage im Chemnitzer Rathaus unterwegs ist, blickt in ratlose Gesichter. Ob Abteilungsleiter in den Ämtern oder Ehrenamtliche in der Kommunalpolitik: Mit der jüngsten von Finanzbürgermeister Ralph Burghart (CDU) verhängten Ausgabensperre sehen sie sich vor eine kaum noch lösbare Aufgabe gestellt – dort zu kürzen, wo das Geld schon...