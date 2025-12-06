Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Rauchende Moderne: Chemnitzer macht aus Porphyr-Bruch Luxus-Räucherhäuser

Till Apfel zeigt ein von ihm angefertigtes Räucherhaus.
Till Apfel zeigt ein von ihm angefertigtes Räucherhaus. Bild: Ingolf Wappler
Till Apfel zeigt ein von ihm angefertigtes Räucherhaus.
Till Apfel zeigt ein von ihm angefertigtes Räucherhaus. Bild: Ingolf Wappler
Chemnitz
Rauchende Moderne: Chemnitzer macht aus Porphyr-Bruch Luxus-Räucherhäuser
Von Ingolf Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Till Apfel hat schon einiges in der Stadt geschaffen. Das Herz des Steinbildhauers schlägt für den Hilbersdorfer Porphyrtuff, den es nur noch gebraucht gibt. Wie er bei ihm zur Deko wird.

In einem kleinen Häuschen aus Stein glimmt ein Räucherkerzchen, der Rauch zieht durch schmale Schlitze nach draußen. Was wie ein schlichtes Dekostück aussieht, ist Chemnitz im Kleinformat. Gefertigt aus Hilbersdorfer Porphyrtuff, einem Gestein, das vor rund 290 Millionen Jahren durch vulkanische Aktivität entstand und seit Jahrhunderten das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:10 Uhr
2 min.
Frau in Ingolstadt erstochen – Söhne greifen ein
Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. (Symbolbild)
Mit einem Messer wird eine Frau in Ingolstadt tödlich verletzt - der Tatverdächtige ist laut Polizei ihr Ex-Partner. Ihre beiden Söhne sollen noch versucht haben, den Mann abzuhalten.
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
10:20 Uhr
1 min.
Die schönsten Bilder vom zweiten Advents-Wochenende in der Region Freiberg/Flöha
 3 Bilder
Die Kinder-Bergparade in Brand-Erbisdorf hat am Freitag fast 200 Mädchen und Jungen vereint.
Das Stollenfest in Brand-Erbisdorf gehört zu den traditionellen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit.
Steffen Jankowski
19.10.2025
5 min.
Eine Kulturhauptstadt in Obst-Euphorie: Apfelkuchen-Parade und jede Menge Rezepte
Jana Nitzsche war Teil der Apfelkuchen-Parade im Tietz.
Am Sonntag stand das Tietz ganz im Zeichen der Paradiesfrucht. Es wurde geschlemmt, getanzt, gesungen und Rezepte machten neugierig auf nicht alltägliche Verarbeitungen des Apfels.
Steffi Hofmann
09.09.2025
4 min.
Chemnitzer Steinmetz haucht der Villa Dost neues Leben ein und setzt sichtbares Zeichen für das steinerne Erbe der Stadt
Mit Leidenschaft fürs Handwerk: Steinmetzmeister Till Apfel bringt der Villa Dost ihren verloren geglaubten Schmuck zurück – Stück für Stück aus Porphyrtuff.
Mit historischem Porphyrtuff und viel Geduld hat Till Apfel dem markanten Turm der Villa Dost seinen Zinnenkranz zurückgegeben. Ein Denkmal erzählt nun wieder von Chemnitzer Handwerkskunst.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel