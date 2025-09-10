Rauschbrille aufgesetzt: Ein ungewöhnlicher Test bei Aktion in Burgstädt

Chemnitz Umland
Das Diakonie-Beratungszentrum in Burgstädt öffnet am Donnerstag seine Türen für Memory, Zirkus und Rauschbrillen-Parcours. Was wird dort trainiert?
Interkulturelles Memory, Zirkus-Mitmachstationen, Rauschbrillen-Parcours: Das und mehr erwartet die Besucher am 11. September von 14 bis 17 Uhr beim Tag des offenen Diakonie-Beratungszentrums in Burgstädt, Kirchplatz 2. Rauschbrillen-Parcours? Die visuelle Verzerrung durch eine Rauschbrille soll die Beeinträchtigungen nach Alkohol- oder...
