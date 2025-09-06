Rauschendes Fest zur Eröffnung der Konzertsaison in Chemnitz

Tempo, Esprit, Spielfreude, ein hervorragender Solist, ein voller Saal – mit dem neuen Generalmusikdirektor Benjamin Reiners wehte ein frischer Wind durch die ehrwürdige Stadthalle.

Langjährige Besucherinnen und Besucher der Sinfoniekonzerte der Robert-Schumann-Philharmonie kamen am Freitagabend aus dem Staunen kaum heraus: Beim zweiten Konzert zur Eröffnung der neuen Saison, nun offiziell mit dem neuen Generalmusikdirektor Benjamin Reiners, war der große Saal der Stadthalle fast bis auf den letzten Platz gefüllt....