Regionale Nachrichten und News
  • Rauschendes Fest zur Eröffnung der Konzertsaison in Chemnitz

Mit Energie und Spielfreude eröffnete der neue Generalmusikdirektor Benjamin Reiners die Konzertsaison, konnte sich vor Glückwünschen während der anschließenden Party kaum retten.
Mit Energie und Spielfreude eröffnete der neue Generalmusikdirektor Benjamin Reiners die Konzertsaison, konnte sich vor Glückwünschen während der anschließenden Party kaum retten. Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz
Rauschendes Fest zur Eröffnung der Konzertsaison in Chemnitz
Von Matthias Zwarg
Tempo, Esprit, Spielfreude, ein hervorragender Solist, ein voller Saal – mit dem neuen Generalmusikdirektor Benjamin Reiners wehte ein frischer Wind durch die ehrwürdige Stadthalle.

Langjährige Besucherinnen und Besucher der Sinfoniekonzerte der Robert-Schumann-Philharmonie kamen am Freitagabend aus dem Staunen kaum heraus: Beim zweiten Konzert zur Eröffnung der neuen Saison, nun offiziell mit dem neuen Generalmusikdirektor Benjamin Reiners, war der große Saal der Stadthalle fast bis auf den letzten Platz gefüllt....
