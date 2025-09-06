Rauschendes Fest zur Eröffnung der Konzertsaison in Chemnitz

Chemnitz
Tempo, Esprit, Spielfreude, ein hervorragender Solist, ein voller Saal – mit dem neuen Generalmusikdirektor Benjamin Reiners wehte ein frischer Wind durch die ehrwürdige Stadthalle.
Langjährige Besucherinnen und Besucher der Sinfoniekonzerte der Robert-Schumann-Philharmonie kamen am Freitagabend aus dem Staunen kaum heraus: Beim zweiten Konzert zur Eröffnung der neuen Saison, nun offiziell mit dem neuen Generalmusikdirektor Benjamin Reiners, war der große Saal der Stadthalle fast bis auf den letzten Platz gefüllt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.