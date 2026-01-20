„RE 6“-Ärger in Burgstädt: Bürgermeister teilt gegen MRB und Deutsche Bahn aus

Die Verbindung von Chemnitz nach Leipzig und zurück hat auch einen Halt in Burgstädt. Lars Naumann nennt die Zugausfälle und Verspätungen dort eine „Blamage“.

Der Neujahrsempfang der Stadt Burgstädt wird von Bürgermeister Lars Naumann auch dazu genutzt, um auf das vergangene Jahr zu schauen und in das neue vorauszublicken. In seiner Rede streifte er auch die Bahnverbindung zwischen Chemnitz und Leipzig, auf der Burgstädt eine Station ist. Die Verbindung, die vom Regionalexpress 6 (RE 6) bedient wird,...