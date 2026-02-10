MENÜ
  • RE 6: Sperrung zwischen Chemnitz und Leipzig dauert länger

Seit Tagen gibt es nach Vandalismus Probleme auf der Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig.
Seit Tagen gibt es nach Vandalismus Probleme auf der Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig. Bild: Jan-Dirk Franke/Archiv
Chemnitz
RE 6: Sperrung zwischen Chemnitz und Leipzig dauert länger
Redakteur
Von Denise Märkisch
Nachdem Unbekannte einen Kabelschacht beschädigt haben, gibt es Ausfälle, Schienenersatzverkehr und Umleitungen. Noch konnten die Schäden nicht behoben werden.

Eigentlich sollte der Kabelschacht auf der Zugstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig bis Dienstagabend repariert sein. Doch die Arbeiten dauern länger. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilt, soll die Störung nun erst Mittwochnachmittag behoben sein.
