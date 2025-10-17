Reaktionen auf den geplanten Klinikverbund Chemnitz-Hartmannsdorf

Ab 2026 will das Klinikum Chemnitz mit dem Diakomed-Krankenhaus in Hartmannsdorf einen Klinik-Verbund bilden. Unkritisch wird das nicht nur gesehen. Dr. Norbert Linke und andere Ehemalige äußern sich besorgt.

Nachdem bekannt wurde, dass das Diakomed-Krankenhaus in Hartmannsdorf und das Klinikum Chemnitz ab 2026 einen Verbund eingehen wollen, kommen nun erste Reaktionen. Einer, der sich äußert, ist Dr. Norbert Linke. Er war knapp 30 Jahre Chef des Krankenhauses in Burgstädt und später in Hartmannsdorf. Als Chefarzt und Chirurg hat er den Neubau und...