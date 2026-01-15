Weiterer Schritt zum neuen Klinikverbund Chemnitz-Hartmannsdorf getan – Starttermin steht

Chemnitz Umland
Das Klinikum Chemnitz will 80 Prozent des Krankenhauses in Hartmannsdorf übernehmen. Die Geschäftsführer beider Häuser haben den Vertrag unterzeichnet. Das Ganze erfolge im Kontext der bundesweiten Krankenhausreform.
Die letzte Bestätigung vom Sozialministerium steht noch aus, aber die Gründung eines neuen Klinikverbundes zwischen dem Klinikum Chemnitz und dem Diakomed-Diakoniekrankenhaus Chemnitzer Land wird kommen. Die beiden Geschäftsführer haben jetzt den Vertrag unterzeichnet. Geht alles nach Plan, beginnt die Zusammenarbeit und die damit...
