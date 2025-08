Regnerischer Sommer: Freibäder in Chemnitz kürzen Öffnungszeiten

Wegen der kühlen Temperatur können die Freibäder der Stadt nicht wie geplant öffnen. Doch es gibt auch wetterfeste Alternativen.

Wegen des kühlen Wetters passen die Chemnitzer Freibäder ihre Öffnungszeiten bis Ende der Woche an. Vom 28. Juli bis 4. August haben die Freibäder in Gablenz und Bernsdorf täglich nur von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In Wittgensdorf und Einsiedel kann bis Ende der Woche jeweils von 11 bis 18 Uhr gebadet werden.