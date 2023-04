Reihenweise Chemnitzer Seniorinnen beim Einkaufen bestohlen: Gericht schickt Diebes-Duo hinter Gitter

Der Mann in der Trainingsjacke kann sich auch anständig geben. Wann immer eine der älteren Chemnitzerinnen, die er und sein Kumpan einst bestohlen hatten, vom Gericht in den Zeugenstand gerufen wird, erhebt er sich von der Anklagebank und bittet die Dame um Entschuldigung. "Ich schäme mich für was ich habe getun", sagt er in gebrochenem Deutsch....