  • Reisebericht bei Niles-Simmons: Erzgebirger bringen VW-Bus in den Kongo

Christine Lickert und Jörg Lehmann engagieren sich in der Afrikahilfe. Bild: Kristian Hahn
Christine Lickert und Jörg Lehmann engagieren sich in der Afrikahilfe. Bild: Kristian Hahn
Reisebericht bei Niles-Simmons: Erzgebirger bringen VW-Bus in den Kongo
Von Oliver Hach
Ein Teamleiter bei Niles-Simmons und seine Frau erzählen von einem spektakulären Roadtrip durch 15 Länder - und über Hilfe im Herzen von Afrika.

Christine Lickert und Jörg Lehmann aus dem kleinen Dorf Sorgau bei Marienberg engagieren sich seit Jahren in der Afrikahilfe. Am Mittwoch, 21. Januar berichten sie in Chemnitz von einer spektakulären Reise, bei der sie und ein Team von Helfern einen VW-Bus aus dem Erzgebirge bis in den Kongo brachten. Ihr Weg führte durch 15 Länder und über...
