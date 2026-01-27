„Ihr seid hier die ersten unbewaffneten Europäer“: Niles-Simmons-Mitarbeiter bringt VW-Bus 10.000 Kilometer aus dem Erzgebirge in den Kongo

Sachsen
Jörg Lehmann und Christine Lickert leisten Hilfe, wo selbst die Vereinten Nationen nicht mehr helfen. Ein Roadtrip durch 15 Länder ins Herz von Afrika und die Frage: Was treibt diese Menschen an?
Wenn du in den Kongo kommst, dann hört alles auf. So berichten es Menschen, die dort waren. Aus geteerten Straßen werden zerklüftete Erdpisten. Aus Häusern werden Hütten ohne elektrischen Strom. Aus staatlicher Ordnung wird Chaos. Wegezoll wie im Mittelalter, Kindersoldaten, die Macht des Stärkeren. Wer eine Waffe hat, der bestimmt.
