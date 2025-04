Reiterin in Burgstädt nach Moped-Vorfall verletzt

Eine 60-jährige Reiterin ist in Burgstädt gestürzt, als ihr Pferd vor Mopeds scheute. Die Polizei bittet um Hinweise zu den flüchtigen Fahrern.

Nach einem Zwischenfall mit Mopeds ist eine Reiterin am Sonntag in Burgstädt verletzt worden. Das hat sich laut Polizei ereignet: Gegen 16.30 Uhr war eine 60-Jährige auf ihrem Pferd in Richtung Peniger Straße unterwegs. Dort kamen ihr drei Mopeds entgegen. Die Reiterin versuchte, die Mopeds zu einer langsameren Vorbeifahrt zu bewegen. Zwei...