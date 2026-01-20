Reizgas-Attacke in Chemnitz: Jugendliche in Straßenbahnlinie 4 verletzt

Chemnitz
Unbekannte versprühen Reizgas in einer Chemnitzer Straßenbahn. Drei Jugendliche erlitten Atemreizungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.
Drei Jugendliche haben am Montagabend in einer Chemnitzer Straßenbahn Hustenreiz erlitten. Zwei 14-jährige Mädchen und ein 16-jähriger Junge waren betroffen, nachdem in der Linie 4 auf der Stollberger Straße, auf Höhe der Haltestelle Ikarus, offenbar Reizgas versprüht wurde. Die Jugendlichen verließen die Bahn an der Haltestelle...
