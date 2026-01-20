MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Reizgas-Attacke in Chemnitz: Jugendliche in Straßenbahnlinie 4 verletzt

Unbekannte versprühten mutmaßlich Reizgas in der Straßenbahn.
Unbekannte versprühten mutmaßlich Reizgas in der Straßenbahn. Bild: Markus - stock.adobe.com
Unbekannte versprühten mutmaßlich Reizgas in der Straßenbahn.
Unbekannte versprühten mutmaßlich Reizgas in der Straßenbahn. Bild: Markus - stock.adobe.com
Chemnitz
Reizgas-Attacke in Chemnitz: Jugendliche in Straßenbahnlinie 4 verletzt
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte versprühen Reizgas in einer Chemnitzer Straßenbahn. Drei Jugendliche erlitten Atemreizungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Drei Jugendliche haben am Montagabend in einer Chemnitzer Straßenbahn Hustenreiz erlitten. Zwei 14-jährige Mädchen und ein 16-jähriger Junge waren betroffen, nachdem in der Linie 4 auf der Stollberger Straße, auf Höhe der Haltestelle Ikarus, offenbar Reizgas versprüht wurde. Die Jugendlichen verließen die Bahn an der Haltestelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
14:30 Uhr
1 min.
Chemnitz: Seniorinnen beim Einkaufen bestohlen
Zwei Seniorinnen hatten kurzzeitig ihre Handtaschen unbeaufsichtigt gelassen. Unbekannte griffen zu.
In zwei Chemnitzer Einkaufsmärkten kam es am Dienstag zu Taschendiebstählen. Wie es dazu kam und welche Tipps die Polizei gibt.
Luisa Ederle
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
11:52 Uhr
1 min.
Reizgas in Dresdener Lokal versprüht - Fünf Verletzte
Bei dem Vorfall wurden fünf Menschen verletzt. (Symbolbild)
Nach einem Streit in einem Dresdener Lokal versprühen Unbekannte Reizgas. Fünf Menschen werden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Mehr Artikel