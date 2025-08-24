Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Pfefferspray kann starke Reizungen der Augen und Atemwege herbeiführen.
Pfefferspray kann starke Reizungen der Augen und Atemwege herbeiführen.
Chemnitz
Reizgas in Chemnitzer Linienbus versprüht
Redakteur
Von Erik Anke
Auf dem Sonneberg kam es am Samstagabend zu einem Vorfall in einem Linienbus. Die Polizei musste eingreifen.

Chemnitz.

Ein 38-jähriger Mann hat in einem Bus der Linie 31 in Chemnitz Reizgas versprüht. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstagabend an der Bushaltestelle „Würzburger Straße“. Dort stieg der Mann in den Bus und versprühte offenbar nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen Fahrgast Reizgas. Der Fahrer stoppte den Bus und alarmierte die Polizei. Diese stellte den 38-Jährigen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,56 Promille. Gegen den Mann und seinen Streitgegner wurden zudem Anzeigen wegen Bedrohung gestellt. Zwei Fahrgäste wurden durch das Gas leicht verletzt, mussten aber nicht medizinisch behandelt werden. (eran)

