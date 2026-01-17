Riesiger Andrang bei Kostümverkauf des Chemnitzer Theaters: Glitzer-Strings und rosa Frack finden neue Besitzer

Der Theaterkostümverkauf am Samstag zog Tausende Chemnitzer an. Die einen suchten das passende für eine Hochzeit, viele andere ein Kostüm für Fasching. Zuerst ausverkauft waren die Glitzer-Strings.

Christian Meinel ist auf der Suche nach einem Anzug. Eine gute Stunde stand er dafür am Samstag mit seiner Frau vor dem Spinnbau in Chemnitz an. Beim ersten Kostümverkauf des Theaters seit neun Jahren, gab es jede Menge Andrang. „Freunde von uns heiraten“, sagt Meinel, „und da herrscht Anzugpflicht.“ Da er keinen im Schrank habe und...