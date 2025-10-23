Rolle rückwärts: Neuer Biergarten am Chemnitztalradweg öffnete nur zu Testzwecken

In Wittgensdorf fanden Radfahrer eine neue Raststätte samt Spielplatz. Die wird allerdings vorerst nicht wieder öffnen.

Eine neue Einkehrmöglichkeit fanden Radfahrer und Spaziergänger an den vergangenen Wochenenden am Chemnitztalradweg. Der „Färbergarten“ in Wittgensdorf (benannt nach der früheren Färberei „Louis Hermsdorf“ an dieser Stelle) bietet eine Gaststätte, einen Spielplatz und eine Murmelbahn. Der Chemnitzer Gastronom Andreas Marschner sorgte...