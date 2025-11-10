Rote Ampel in Neukirchen übersehen? 12.000 Euro Schaden nach Unfall

An einer Ampelkreuzung stießen am Montag zwei Autos zusammen. Eine Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei hat eine erste Vermutung zur Unfallursache.

Ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montag in Neukirchen im Erzgebirge. Eine 35-Jährige war mittags mit ihrem Kia auf der Hauptstraße in Richtung des Chemnitzer Ortsteils Klaffenbach unterwegs. Trotz Verkehrsampel stieß sie an der Kreuzung Hauptstraße/Chemnitzer Straße mit dem VW eines 54-Jährigen... Ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montag in Neukirchen im Erzgebirge. Eine 35-Jährige war mittags mit ihrem Kia auf der Hauptstraße in Richtung des Chemnitzer Ortsteils Klaffenbach unterwegs. Trotz Verkehrsampel stieß sie an der Kreuzung Hauptstraße/Chemnitzer Straße mit dem VW eines 54-Jährigen...