Rucksack-Dieb in Burgstädt auf frischer Tat ertappt

Ein 40-jähriger Mann wurde in Burgstädt bei einem Diebstahl gestellt. Zeugen hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Entdeckung bei der Kontrolle gibt der Polizei neue Rätsel auf.

Ein 40-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen einen Rucksack aus einem unverschlossenen VW-Transporter in der Mohsdorfer Straße in Burgstädt gestohlen. Wie die Polizei berichtete, hatte ein Zeuge die Tat bemerkt und die Nutzer des Fahrzeugs informiert. Gemeinsam verfolgten sie den Mann und stellten ihn in der Nähe. Bis zum Eintreffen der Polizei... Ein 40-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen einen Rucksack aus einem unverschlossenen VW-Transporter in der Mohsdorfer Straße in Burgstädt gestohlen. Wie die Polizei berichtete, hatte ein Zeuge die Tat bemerkt und die Nutzer des Fahrzeugs informiert. Gemeinsam verfolgten sie den Mann und stellten ihn in der Nähe. Bis zum Eintreffen der Polizei...