Sächsische Murmelmeisterschaften: Freibad im Erzgebirge wird zur Murmelarena

Im Neukirchener Sommerbad findet am Wochenende die Sächsische Meisterschaft im Murmeln statt. Organisiert wird das Turnier von echten Weltmeistern. Sie bezeichnen es als „Generalprobe für 2029“.

Ein flexibler Daumen wird am Wochenende einen Besucher des Freibades in Neukirchen zum Sachsenmeister machen. Anlässlich der 100-Jahr-Feier des Sommerbades findet am Samstag ab 12 Uhr die Sachsenmeisterschaft im Murmeln in der Erzgebirgsgemeinde statt. Pokale, Medaillen und weitere Preise warten auf diejenigen, die ihr Geschick mit den kleinen...