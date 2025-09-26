Sanierung der Schulhaus-Fassade in Hartmannsdorf steht kurz vor dem Abschluss

Seit 2023 wird an der Fassade des 1885 errichteten Klinkerbaus gearbeitet. Und noch immer sind Gerüste zu sehen. Aber bald ist es geschafft.

Seit mehr als zwei Jahren wird die Fassade des denkmalgeschützten Schulhauses in Hartmannsdorf saniert. Ende Oktober soll der dritte und letzte Abschnitt auf der Hofseite laut Bürgermeister Uwe Weinert (CDU) fertig sein. 685.000 Euro hat die Kommune nach Angaben der Amtsleiterin für Finanz- und Bauwesen, Bianca Drapp, für die Maßnahme