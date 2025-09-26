Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Sanierung der Schulhaus-Fassade in Hartmannsdorf steht kurz vor dem Abschluss

Die Sanierung des Schulhaus-Fassade kommt voran. Ende Oktober sollen die Hüllen fallen.
Die Sanierung des Schulhaus-Fassade kommt voran. Ende Oktober sollen die Hüllen fallen. Bild: Rita Türpe
Die Sanierung des Schulhaus-Fassade kommt voran. Ende Oktober sollen die Hüllen fallen.
Die Sanierung des Schulhaus-Fassade kommt voran. Ende Oktober sollen die Hüllen fallen. Bild: Rita Türpe
Chemnitz Umland
Sanierung der Schulhaus-Fassade in Hartmannsdorf steht kurz vor dem Abschluss
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 2023 wird an der Fassade des 1885 errichteten Klinkerbaus gearbeitet. Und noch immer sind Gerüste zu sehen. Aber bald ist es geschafft.

Seit mehr als zwei Jahren wird die Fassade des denkmalgeschützten Schulhauses in Hartmannsdorf saniert. Ende Oktober soll der dritte und letzte Abschnitt auf der Hofseite laut Bürgermeister Uwe Weinert (CDU) fertig sein. 685.000 Euro hat die Kommune nach Angaben der Amtsleiterin für Finanz- und Bauwesen, Bianca Drapp, für die Maßnahme...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
04.09.2025
1 min.
Reinhold Irmscher ist tot: Hartmannsdorf trauert um eine lokale Legende
Mit 96 Jahren ist Hartmannsdorfs Ehrenbürger Reinhold Irmscher gestorben.
Hartmannsdorf verliert mit Reinhold Irmscher einen engagierten Mitbürger. Der Ehrenbürger und Lehrer war bis ins hohe Alter aktiv.
Bettina Junge
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
03.09.2025
4 min.
Engpässe in Schwimmbädern: Wie Burgstädt dem Personalmangel begegnet
Tobias Beckmann aus Chemnitz hat in dieser Woche seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Naturbad Hartmannsdorf und im Sportzentrum in Burgstädt begonnen.
Tobias Beckmann startet seine Ausbildung im Sportzentrum am Taurastein in Burgstädt und im Naturbad Hartmannsdorf. Sein Ziel? Kindern die Angst vor dem Wasser nehmen.
Bettina Junge
Mehr Artikel